Zwolse verleidster Armanda over programma Temptation Island: ‘We zijn daar voor een goed doel’

Armanda de Vries (22) uit Zwolle is een van de verleidsters in het programma Temptation Island dat donderdag begint. De zonnestudiomedewerkster kijkt heel positief terug op haar exotische avontuur. ,,Tuurlijk waren er ups en downs, maar het was best wel kicken!’’

Hoe was het om mee te doen aan Temptation Island?

,,Het was een heel avontuur. Heel spannend vooral, omdat je naar een eiland gaat waar je nog nooit geweest bent, zonder familie, vrienden en telefoon. Je weet totaal niet wat er gaat gebeuren, gelukkig werd het meteen heel leuk. De eerste paar dagen hielden we fotoshoots en dat is helemaal mijn ding.’’

Je mocht geen contact met de buitenwereld?

,,Klopt, we mochten geen telefoons meenemen. Mijn familie en goede vrienden wisten dat ik aan dit programma meedeed. Ze mochten aan niemand iets vertellen over mijn deelname, zodat ik niet bekend werd in de media. Bij aankomst mocht ik wel even bellen met familie over dat ik veilig was aangekomen in Thailand. Maar verder heb je geen contact.’’

Waarom heb je meegedaan?

,,Ik ben ervoor gevraagd door een scout. Ik had twee dagen de tijd, totdat de castingrondes stopten. Ik had niet veel tijd om erover na te denken, maar dacht: waarom ook niet? Ik doe het gewoon.’’

Was je Temptationfan?

,,Nee, ik heb zelf nog nooit Temptation Island gezien. Ik ben echt met een leeg hoofd naar deze uitdaging gegaan. Van te voren kreeg ik uitleg over het programma en het doel van de verleiders. Ik ging naar het eiland om de relaties van de koppels te testen.’’

Hoe heb je de mannen verleid?

,,Daar kan ik me niet over uitlaten. Dan is de magie van het programma eraf!’’

Het doel is natuurlijk om in een relatie te stoken. Hoe voelt dat?

,,Het is gek natuurlijk, maar ze kiezen er zelf voor. De koppels willen zelf hun relatie testen en kijken tot hoe ver ze zelf én hun partner gaan. We zijn daar in principe voor een goed doel. Maar natuurlijk is het vreemd, want in de normale wereld zou ik nooit proberen om tussen een stelletje te komen.’’

Wat was jouw leukste avontuur op het eiland?

,,Dat was de groepsdate. Dan gaan de verleidsters samen met de jongens een dag uit om wat leuks te doen. Wát ik daar allemaal heb gedaan, daar kan ik niks over zeggen.’’

Er gaat een roddel over dat jij en de andere Zwollenaar in het programma, verleider Ricardo, iets hebben gehad....

,,Hahaha, nou euh, we zijn sowieso goede vrienden. Wat er verder kan komen, dat zien we wel. We zijn vanaf nu gewoon nog goede vrienden. We kennen elkaar ook al heel erg lang.’’

Hoe kijk je terug op jouw deelname aan het programma?

,,Heel positief. Tuurlijk waren er wat ups en downs en ik heb heimwee gehad. Je zit uiteindelijk op een eiland zonder vrienden en je kunt dus niet praten over je gevoelens. Maar het was best wel kicken. Ik kijk er met plezier op terug.’’

Heb je er nog iets aan overgehouden?

,,De hele reis werd vergoed en ik heb er een contract aan overgehouden voor promodingen. We kunnen bijvoorbeeld geboekt worden in clubs enzo.’’

Zit jij donderdag met een groep vrienden te kijken?

,,Waarschijnlijk wel, maar misschien ga ik ook wel gezellig met mijn paps kijken.’’