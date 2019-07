Zwolse Visser en Wimmenhoeve uit Wijhe gaan voor niets minder dan de Europese titel in eigen land

De Zwolse Visser, uitkomend voor de Duitse kampioen Thüringia Bulls, kent al een zeer succesvol seizoen waarin ze met Oranje wereldkampioen werd en met haar club de beker, landstitel en Champions League won. Ook het EK in eigen land lijkt een rijpe prooi voor Visser te worden, al begon het Europese toernooit niet zoals ze had gehoopt. Vlak voor de start van het EK begon een oude blessure ineens weer op te spelen waardoor ze de eerste twee poulewedstrijden van Oranje aan zich voorbij moest laten gaan. ,,Dat was een grote verrassing", zegt Visser vanuit Rotterdam. ,,Ik weet niet hoe het kwam, want we hebben daags voor het toernooi geen gekke dingen gedaan met de trainingen. Ineens was die elleboogblessure er weer. Ik ben zelfs voor onderzoek naar het ziekenhuis geweest. Met rust zou het goed moeten komen. Maar de ploeg kan het ook zonder mij", verwijst Visser naar de overtuigende zeges van Oranje op Spanje en Turkije.

Opvreten

Daarna kon Visser weer aansluiten en werd met de bondscoach en medische staf afgesproken dat ze delen van de wedstrijden weer zou gaan spelen. ,,Daar was ik wel blij mee, want het was een van de eerste keren in elf jaar dat ik van de kant moest toekijken. Dat is wel even wennen geweest, want ik zat me aan de kant gewoon op te vreten. Je wilt altijd spelen natuurlijk.”

Ook Engeland en Duitsland werden inmiddels aan de zegekar gebonden, vanavond is Frankrijk de tegenstander. Visser verwacht ook dat die wedstrijd geen probleem zal worden. ,,Al is dat gevaarlijk te zeggen, maar we zijn als regerend Europees- en wereldkampioen natuurlijk wel de gedoodverfde titelkandidaat dit toernooi. Al blijft het doel altijd om het maximale uit elke wedstrijd te halen.”

Paralympics

Een ander doel was plaatsing voor de Paralympische Spelen van Tokio volgend jaar. Die opdracht is inmiddels binnen. ,,Geweldig natuurlijk", reageert Visser. ,,Maar als we dat niet zouden halen, was dat niet best geweest. Maar na de zege op Engeland was plaatsing een feit.”

De halve finales en finale worden dit weekend live uitgezonden op Ziggo. Iets wat Visser erg mooi vindt. ,,We willen zoveel mogelijk aandacht voor de sport zien te krijgen, zodat mensen echt een idee hebben van wat rolstoelbasketbal is. Die uitzendingen helpen daar echt wel bij, al hopen we natuurlijk dat we komend weekend ook veel mensen in oranje mogen zien in Rotterdam. Dat zou nog veel mooier zijn.”

Volledig scherm Xena Wimmenhoeve. © Basketball Experience Nederland

Benjamin

Xena Wimmenhoeve, de 19-jarige basketbalster uit Wijhe, is de Benjamin van Oranje. Ze kwam nog geen drie jaar geleden in aanraking met de sport en werd in dat korte tijdsbestek al Europees en wereldkampioen. ,,Niet te geloven toch?", spreekt ze haar verwondering uit. ,,En nu zijn we al zeker van de Paralympics volgend jaar. Die heb ik nog niet meegemaakt. Geweldig, al besef ik het nog niet helemaal. Dat komt omdat de focus nu helemaal op dit EK is."