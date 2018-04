Zwolse vlogfamilie naar Dutch YouTube Gathering

Zwols filmcollec­tief in prijzen met korte film 'Ver­kocht'

13:55 Het Zwols collectief Marmermijn Films is tijdens het 48 Hour Film Festival Nijmegen 2018 in de prijzen gevallen met zijn korte film ‘Verkocht!’. Het filmgezelschap kreeg vier awards en zes nominaties, waaronder Audience Award, Best Actress (Zwolse Karlijn Koel) en nominatie Best Film. De film is opgenomen in de Zwolse binnenstad.