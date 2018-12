Zwolse vlogfamilie waarschuwt voor eigen kersthit: ‘niet altijd zuiver’

Het had weinig gescheeld of 't lied was niet op tijd klaar geweest. Het echtpaar Daniel en Fara moest vorige week rap terug naar de studio om de tekst opnieuw in te zingen. Het was niet overal even goed verstaanbaar, legde Fara uit in vlog #1197. Op YouTube schrijven ze: ,,Wij zijn niet de beste zangers. Maar daar gaat het voor ons ook niet om. Wij hoeven niet ieder weekend op te treden, hoeven de Ahoy niet te vullen en hoeven geen top 1-hit te scoren! Maar hoe gaaf is het om met je eigen gezinnetje een liedje op te nemen.’’