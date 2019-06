Zwolse vluchteling Ali volgde maar twee jaar mavo, maar slaagt met glans

Arabisch

Vooral voor Walid was het spannend of hij het zou halen. Helaas bleek woensdag dat hij gezakt was en dat herkansingen geen soelaas meer bieden. Hij gaat nu naar de entree-opleiding van het mbo. Ali kon wel de felicitaties in ontvangst nemen: hij is ruim geslaagd en wist voor twee vakken zelfs het hoogste cijfer van alle mavo-kandidaten op het centraal schriftelijk eindexamen te behalen: een 7,5 voor economie en een 8,2 voor Nask2 Hij gaat nu de versnelde havo-opleiding doen op het Sprint Lyceum in Zwolle. Hoe hij het gaat aanpakken heeft hij allang uitgedacht, vertelde hij in het vorige interview: ,,Daar kan ik Arabisch als examenvak doen. Nou, dan heb ik alvast één vak gehaald.”