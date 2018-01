Zwolse vluchtelingen en migranten bakken taart voor jarige Beatrix

Over een kwartier komt de burgemeester namelijk naar beneden om de taart aan te nemen die de mannen en vrouwen bakten. Niet voor hem overigens, maar voor prinses Beatrix. 'Wij zijn 80', staat op een grote fotoposter te lezen die ze trots vasthouden. Dat slaat natuurlijk op de hoogheid die vandaag jarig is. Zelf zijn ze ettelijke jaren jonger. En de burgemeester is ook nog lang niet zo oud, dus waarom krijgt hij die taart eigenlijk?

De groep bestaat uit vluchtelingen en migranten die door Kommak Maatschappelijk Werk uit Zwolle worden begeleid om een actieve rol in de samenleving te spelen. ,,Ze kwamen er zelf mee", vertelt Soheila Yousefi van Kommak. ,,We spreken tijdens de dagbesteding over allerlei zaken en gebruiken in Nederland. Toen kwam ook de verjaardag van prinses Beatrix ter sprake met alle tradities die daarbij horen. Zoals taart en een verjaardagslied. We hebben ze 'lang zal ze leven geleerd' door het in het Arabisch op het bord te schrijven."

Gangmaker

Khalid Farhoud is de benjamin onder de volwassenen en is de grote gangmaker. ,,Hij kwam met het idee om een taart te bakken en heeft de mannen en vrouwen gemobiliseerd. Fairuz uit Syrië en Nidal uit Irak hielpen mee met het taartenbakken. Abdul Jabar Karko en Nidal Khalifa en de andere mannen deden de boodschappen."

Fairuz woont pas vier jaar in Nederland, Nidal al 20 jaar. Die laatste weet nog dat de prinses koningin was, dat zegt Fairuz helemaal niets. Die heeft haar oog op de blonde koning Willem-Alexander laten vallen, zegt ze met een knipoog.

Maar als burgemeester Henk Jan Meijer dan tussen ze in staat, wil de hele club ineens met hem op de foto. Een beetje ongemakkelijk staat de Zwolse burgervader met de schaal met taart in de hal. ,,Dit overkomt me ook niet dagelijks", lacht hij. ,,En helemaal niet dat ik taart krijg aangeboden voor een verjaardag van de hoogheid." En dan wordt er ook nog keihard gezongen. Voor Beatrix. En een beetje voor 'hun' nieuwe burgemeester. ,,In hun cultuur is het ondenkbaar dat ze zó dicht bij een machthebber kunnen komen", legt Yousefi uit. ,,Ze grijpen hun kans nu!"