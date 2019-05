Zwolse vluchtelingen Walid en Ali slaan zich dapper door mavo-examen: ‘Het woord knus moest ik opzoeken‘

Na afloop van hun allerlaatste examen zitten ze er ontspannen bij in de kantine van de Van der Capellen scholengemeenschap. ,,Of ik het ga halen? Beetje spannend", zegt Walid. Ook Ali houdt een slag om de arm. Wat ze gaan doen als ze slagen? ,,Feesten!", klinkt het eensgezind. Terwijl de verslaggeefster eigenlijk doelde op de toekomstplannen. Maar ook daar is over nagedacht: ze willen allebei naar de sprint-havo, waarbij je havo 4 én 5 in één jaar doet. Daarvoor is wel een 6,7 als gemiddeld eindcijfer nodig. Mocht dat niet lukken, dan gaan ze naar het mbo, naar de opleiding Bouw en Infra (Walid) en tandartsassistent (Ali).