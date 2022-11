Zwolse voetbalclub rouwt na drama in Balkbrug: doodgestoken vrouw was moeder van drie spelertjes

Eén verdachte van gewelddadi­ge gijzeling in Zwolle blijft achter tralies, andere vast aan enkelband

Ook na 246 dagen in voorarrest blijft de 19-jarige Arshia G. vastzitten op verdenking van een gewelddadige gijzeling op 5 november 2021 in Zwolle. De man wordt intussen ook verdacht van een gewelddadig feit in de justitiële jeugdinrichting waar hij vastzit.

