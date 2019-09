Zwolse voetbaltrainer Lars van Rijnberk geeft ‘Hollandse’ voetballessen op de Kaaimaneilanden

De meeste mensen die op de tropische Kaaimaneilanden aankomen zullen direct een kijkje nemen bij het strand. Hagelwit zand, helderblauw water, palmbomen, kokosnoten, zeeschildpadden en pijlstaartroggen. Alles waarmee vakantiefolders je proberen over te halen een reis te boeken richting het Caribisch gebied. Lars van Rijnberk (25) zat zijn eerste dag te zweten achter zijn laptop om een presentatie te maken over het voetbalprogramma van Total Soccer Cayman. De voorzitter van de landelijke voetbalbond was geïnteresseerd in de visie van de geïmporteerde Nederlandse voetbaltrainer. Helaas voor Van Rijnberk heeft die ontmoeting nog niet plaatsgevonden. ,,De voetbalbond werkt hier niet op fulltime basis, dus er kan wat tijd overheen gaan.”

Volledig scherm Voetbaltrainer Lars van Rijnberk uit Zwolle traint een jeugdteam op de Kaaimaneilanden, waar de vergelijkingen met een Bounty-eiland wel opgaan. © Lars van Rijnberk

Hoe komt iemand die zichzelf geen avonturier noemt terecht op een eiland op achtduizend kilometer van Nederland? Het begon voor Van Rijnberk met een berichtje op LinkedIn. Peter Reijn, nu zijn baas, toen nog een volstrekt onbekende, benaderde hem: ,,Heb je er ooit over nagedacht op de Kaaimaneilanden te werken?” Van Rijnberk herinnert het zich nog goed. “Ik had geen idee waar dat lag, dus ik pakte Google erbij en zag dat het onder Cuba ligt. Ik kreeg wel vaker van dit soort berichten, bijvoorbeeld uit Australië en China, maar ik had er nooit aan gedacht om naar het buitenland te gaan. Ik dacht dat ik daar de persoon niet voor was. Maar omdat Peter ook een Nederlander was, voelde het betrouwbaarder en besloot ik erop in te gaan.”

Volledig scherm Voetbaltrainer Lars van Rijnberk kwam met het jeugdteam van de Kaaimaneilanden naar Nederland om deel te nemen aan internationale toernooien. © Lars van Rijnberk

Op dat moment was van Rijnberk bezig aan zijn derde seizoen als jeugdtrainer bij PEC Zwolle, nadat hij eerder bij HHC Hardenberg begonnen was. Bij PEC coachte hij de Onder-12 en gaf hij training aan jeugdspelers uit de hele opleiding . ,,Het was lastig om Zwolle te verlaten. Ik ging altijd met plezier naar mijn werk. Maar ik wilde geen spijt krijgen van ‘nee’ zeggen tegen een bijzondere uitdaging.”

Volledig scherm Voetbaltrainer Lars van Rijnberk uit Zwolle traint een jeugdteam op de Kaaimaneilanden. Deze zomer kwam hij met dat team naar Nederland om deel te nemen aan internationale toernooien. © Lars van Rijnberk

Ambulance

Tijdens zijn eerste bezoek aan de Kaaimaneilanden in juni 2018 zag Van Rijnberk het al: het niveau van het voetbal is niet waar het moet zijn. Er zit weinig structuur in en de eerste elftallen spelen vooral lange ballen en erg agressief. ,,Op de velden naast ons moeten de wedstrijden van seniorenteams met regelmaat worden stilgelegd voor de entree van een ambulance. Ik ben wel eens gevraagd of ik mee wilde doen, maar het risico op blessures is te groot”, vertelt Van Rijnberk.

Volledig scherm Voetbaltrainer Lars van Rijnberk uit Zwolle traint een jeugdteam op de Kaaimaneilanden. Deze zomer kwam hij met dat team naar Nederland om deel te nemen aan internationale toernooien. © Lars van Rijnberk

De eerste drie maanden op het eiland moest de voetbaltrainer zijn weg vinden. Hij miste de voetbalwedstrijden van Ajax en PEC, die hij elk weekend met vrienden bezocht, en ook het tijdverschil was even wennen. ,,Als ik naar mijn werk ging, wist ik dat ik ’s avonds geen contact meer met Nederland zou hebben, omdat het daar dan nacht is. Ik moest op zoek naar hobby’s. Als het donker is, heb je niets aan het strand om de hoek. Daarom ga ik naar de sportschool en tennis ik, vaak samen met een nieuwe collega die ik al kende van mijn opleiding Sport en Bewegen. Inmiddels ben ik gewend aan het leven hier. De tijd vliegt, omdat ik met leuke dingen bezig ben. Klagen zou onterecht zijn.”

Bij de naschoolse trainingen van Total Soccer Cayman leren de coaches de kinderen op het eiland voetballen via de Hollandse School. ,,Opbouwen van achteruit, creativiteit stimuleren en technisch voetbal. Het slaat enorm aan. In een jaar tijd zijn we van dertig kinderen naar honderddertig gegaan. Sommigen komen van de andere kant van het eiland om bij ons te trainen. Op Grand Cayman, de grootste van de drie eilanden, is driekwart rijden erg ver.”

Volledig scherm Voetbaltrainer Lars van Rijnberk met zijn jeugdteam van de Kaaimaneilanden. © Lars van Rijnberk

Om meer tegenstand te zoeken doet Total Soccer Cayman mee aan internationale toernooien. Naast trips naar de Verenigde Staten speelde de Onder-10 en Onder-11 afgelopen zomer in Nederland tegen jeugdploegen van PSV, AZ, Juventus en Olympique Lyon. ,,We hebben als amateurclub goed stand gehouden op topniveau. In Nederland hadden wij een groot voordeel: voor veel tegenstanders was het te warm, maar voor ons is voetballen met dertig graden heel normaal. Dat is een gemiddelde temperatuur op het eiland. Voor mij was het twee vliegen in één klap, want ik was voor het eerst sinds een jaar terug in Nederland en ben een week langer gebleven om mijn familie te zien.”

Verschillende culturen

Aan het voetbalprogramma doen kinderen van over de hele wereld mee. Van Nederland en Zwitserland tot de Verenigde Staten en Honduras. Op de Kaaimaneilanden wonen veel buitenlanders omdat ze geen belasting hoeven te betalen. ,,We hebben een mooie groep kinderen uit allerlei verschillende culturen. Ze zijn stuk voor stuk anders, maar ze willen allemaal graag betere voetballers worden. Het is geweldig om daar trainer van te zijn. Ik geniet als ik zie dat ze plezier hebben en leren. Dat is waarom ik hier ben.”

Volledig scherm Zwolse trainer Lars van Rijnberk met jeugdspelers die hij traint op de Kaaimaneilanden. © Lars van Rijnberk

De waardering die Van Rijnberk krijgt van met name de ouders van de kinderen doet hem soms versteld staan. ,,We worden bedolven onder positieve woorden. Een goed voetbalniveau kennen ze hier niet, dus als je dat laat zien, zitten mensen echt te genieten. Dat is voor mij het mooiste onderdeel van mijn werk hier. Natuurlijk, het eiland is mooi, de stranden zijn geweldig, maar ik haal meer plezier uit het voetbal en het ontwikkelen van de jongens met wie we werken. Ik zie mezelf hier nog wel een tijdje zitten.”