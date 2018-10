Zwolse vogelmarkt te groot: organisatie stopt ermee

Volgens voorzitter Bert Stiphout van de organiserende vogelvereniging De Volièrevriend is de verantwoordelijkheid en de financiële druk te groot geworden voor ‘een paar goedwillende, vrijwillige bestuursleden’. Hij hoopt nog op een doorstart via een andere club of organisatie. ,,Maar voor ons houdt het feestje hier op.” Dit plotselinge besluit is via Facebook aangekondigd en is bij vogelhouders als een bom ingeslagen, blijkt uit de reacties onder het bericht. ,,Liefhebbers noemen het een ramp, maar er is gelukkig ook begrip,” aldus de voorzitter.