Zwolse vormgevingsschool Cibap is de beste vakschool van Nederland: ‘Ook met knalgroen haar voel je je hier veilig!’

Cibap, het onderwijsinstituut voor verbeelding in Zwolle, is uitgeroepen tot de beste vakschool van Nederland door de Keuzegids mbo 2021, die vandaag verschijnt. Het is de eerste keer dat de school als beste nationale vakschool uit de bus komt. ,,We zijn apetrots.”

De school voor toegepaste vormgeving werd gekozen op basis van verschillende criteria, zoals onderwijs en begeleiding, omgeving, sfeer en veiligheid, doorstroom naar het tweede leerjaar en het percentage leerlingen dat vroegtijdig de school verlaat. Cibap scoorde op alle bovenstaande criteria bovengemiddeld goed.

,,De leerlingen voelen zich hier erg thuis. Dat wisten we al, maar dat blijkt ook uit de resultaten van de Keuzegids’’, constateert Bart Schouten, de directeur van de school.

‘Apetrots’

Qua opleidingen scoort de vakschool uitzonderlijk hoog op de opleidingen Ruimtelijk Vormgever, Mediavormgever, International Creative Business Developer, Mediamaker, Filmmaker en Signmaker. Cibap werd al meerdere keren uitgeroepen tot beste creatieve vakschool van Nederland.

,,Maar dit is de eerste keer dat we de beste algemene vakschool zijn. Een hele eer’’, zegt Margreet Reuvekamp, persvoorlichter van de mbo-school. Directeur Schouten: ,,Dit geeft echt een kick! We zijn apetrots. Dat we de beste van Nederland zijn, ondanks dat corona heeft toegeslagen.’’

Knalgroen haar

Mees van Rooij, zelf student op Cibap en lid van de studentenraad, is enthousiast dat ‘zijn’ school de prijs in de wacht heeft gesleept. ,,Het is een wat kleinere school met aandacht voor de leerlingen. Je kan er helemaal jezelf zijn: ook al loop je met knalgroen haar naar binnen, niemand kijkt er gek van op. Het is voor mij echt een veilige thuishaven.”

Toch geeft de directeur aan nog te willen verbeteren. ,,We blijven kijken waar we het beter op kunnen doen. Stilstaan is achteruitgaan. Zo willen we ons nóg meer focussen op individuele aandacht voor leerlingen.’’