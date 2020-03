Zwolse vriendinnen vast op Marokkaans vliegveld: ‘Geen flauw idee hoe we thuiskomen’

De vier vriendinnen kwamen donderdag aan in Marokko voor enkele dagen vakantie, zonder partners en kinderen. ,,We hebben het er wel even over gehad of we zouden moeten gaan, maar het land had toen nog maar één geval van corona. Bij aankomst werd onze temperatuur gemeten, die was normaal, dus mochten we het land in’’, zegt de Zwolse trouwambtenaar en ceremoniespreker Alice Damman.