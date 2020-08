Zwolse vrouw hoort op vakantieadres dat auto op haar oprit is uitgebrand: ‘De auto is van mijn ex-man, het is bizar’

De vrouw doet haar verhaal vanuit de auto op de terugweg vanaf haar vakantieadres (ze is inmiddels thuis,red.). ,,Ik snap best dat vanwege de eerdere incidenten in de buurt er snel een verband wordt gelegd, maar ik heb er niks mee te maken. Ik ben hier een paar maanden geleden komen wonen met mijn drie jonge kinderen. Ik dacht ook in een vriendelijke, kinderrijke wijk te komen wonen en dan gebeurt er zoiets. Het is bizar dat het op mijn oprit gebeurt. Ik ben een alleenstaande moeder van 3 kinderen, heb geen vijanden, geen strafblad, een normale baan en ben zeker niet in aanraking met drugs. Dit lijkt een willekeurige vandalistische actie.’’