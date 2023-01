Zwolse vrouw zegt zes keer te zijn verkracht door haar ex-vriend: ‘Hij is een zeer op seks beluste man’

MET VIDEO PEC mag Schende­laar danken in slotfase: ‘Moeten de wedstrijd doodmaken’

Lang leek er geen vuiltje aan de lucht voor PEC Zwolle, maar in de slotfase was het toch nog billenknijpen geblazen. Sterker nog, de Zwollenaren hebben het in de slotfase aan een portie geluk én doelman Jasper Schendelaar te danken dat de drie punten mee de bus in gaan (1-2).

7:23