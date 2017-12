Zwolse Vuurwerkbaron staat op 'ontploffen'

videoHet aftellen voor Zwolse vuurwerk-handelaren is voorbij, de drie dolle verkoopdagen zijn begonnen. De Stentor nam in de aanloop ervan een kijkje bij de Vuurwerkbaron, waar een vijftienkoppig verkoopteam op ontploffen stond. ,,Eindelijk kunnen we los!"

In de verkoophal van duizend vierkante meter staan vitrinekasten vol grote sierpotten, knalmatten en mysterieuze dozen. ,,Die dozen zijn de nieuwe trend", zegt Bas Potjes, eigenaar van de Vuurwerkbaron. ,,Compounds. Op die televisies zie je wat ze doen. Want onze slogan is: 'Eerst zien, dan kopen'."

Vuurwerkshow

Er barst een flink spektakel los op het scherm. ,,Ja, ja, het is een professioneel vuurwerkshowtje", zegt Potjes als hij een doos pakt waarop staat: '139,95'. ,,Klopt, niet goedkoop, maar je krijgt waar voor je geld. Daarom is het ook een trend geworden. Buurten kopen steeds vaker gezamenlijk kwaliteitsvuurwerk in, in plaats van dat iedereen afzonderlijk een pakketje vuurpijlen haalt."

Verkoop van vuurwerk is voor Potjes een uit de hand gelopen nevenactiviteit. In het dagelijks leven leidt hij familiebedrijf Roscom Promotie aan de overkant, met honderd mensen in vaste dienst. ,,Wij betrokken dit pand er zes jaar geleden bij door ruimtegebrek. Daarvoor zat er een fietsenmaker in. Vaak verkopen die in de winter weinig fietsen, terwijl ze veel ruimte hebben. Op die manier rolden fietsenmakers de vuurwerkhandel in."

Vuurwerkvergunning

Potjes nam naast het pand ook de vuurwerkvergunning over en stuwde de verkoop omhoog door uitgekiende promotiecampagnes. Lachend: ,,Of ik heb overwogen om het Bas Rotjes of Bas Sierpotjes te noemen? Heel even. Maar we vonden Vuurwerkbaron een meer professionele naam." Inmiddels is hij daarmee een gerenommeerde speler op de Zwolse vuurwerkmarkt. ,,Ik denk één van de groteren, samen met Gait Rigter. Er zitten hier trouwens nog twee vuurwerkverkopers in de buurt. Vandaar de bijnaam Zwolse vuurwerkboulevard."

Kluis

Hij kijkt glimmend om zich heen. Legt uit dat de spanning sinds oktober langzaam is opgevoerd. Inkopen. Leveringen. Opslag in vuurwerkkluizen. Veiligheidsvoorschriften doornemen. Bestellingen verwerken. Planning maken. Hal verkoopklaar maken. Vijftien mensen instrueren. ,,En eindelijk mogen we los. Drie dolle dagen, van zeven uur 's ochtends tot na middernacht buffelen."

Concrete verkoopcijfers wil Potjes niet geven. ,,Doet niemand, hoor. Ik kan wel verklappen dat er ongeveer 2.500 mensen over de vloer komen en dat er maximaal 6.500 kilogram in voorraad mag liggen die soms per uur moet worden aangevuld op verkoopdagen. En vooruit: we hebben inmiddels twintig procent meer bestellingen gekregen dan vorig jaar."