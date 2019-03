Zwolse VVD windt zich op over houding college rond taalwet

Overijssel koploper in asbestda­ken verwijde­ren. (Maar klaar voor 2025? ‘Onbegonnen werk!’)

8:52 Provincie Overijssel is landelijk koploper in verwijderen van asbestdaken en lijkt daarmee goed op weg om klaar te zijn als het landelijk verbod in 2025 ingaat. Toch hebben regionale bedrijven weinig vertrouwen in het slagen van de missie. Onder meer door ‘hysterische regelgeving’ die ervoor zorgt dat verwijderen vaak onbetaalbaar is. Een onderzoek van Aedes leidt daarbij tot nieuwe inzichten.