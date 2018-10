Zwolse watertoren maand later open dan verwacht door lift

Pistool gaat niet af, man uit Zwolle (32) ontkomt aan liquidatie in Stadshagen

9:22 Een 32-jarige Zwollenaar is in augustus ontsnapt aan de dood bij een liquidatiepoging in zijn stad. De politie bevestigt dat desgevraagd aan de Stentor, nadat eerder nog werd gesproken van een zware mishandeling. De Zwollenaar - die enige jaren geleden als president aan het hoofd van motorclub Alcatraz Wanted stond - werd voor een woning in Stadshagen overvallen door twee mannen. Een van hen haalde de trekker over van een vuurwapen, maar het wapen weigerde dienst.