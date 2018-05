Zwolse webwinkel Loavies moet verkoop shirts staken

video Definitief geen 140 kilometer per uur op Kamperlijn­tje

17:50 Een snelheid van 140 kilometer per uur op het Kamperlijntje is echt geen optie. Het veenpakket onder het spoor tussen Kampen en Zwolle kan een dergelijke snelheid absoluut niet aan. Verbetering van de ondergrond is volgens wethouder Gerrit Jan Veldhoen financieel onhaalbaar. ,,Versteviging gaat miljoenen kosten. Het wordt dermate duur dat het geen optie is.''