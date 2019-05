Zwolse Wecovi verhuist niet naar H2O: ‘beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’

,,Natuurlijk is het voor ons een enorme teleurstelling’’, zegt algemeen directeur Hans Paul Visscher. ,,Dit traject kende een lange voorbereiding en er zijn dan ook al een hoop kosten gemaakt om de verhuizing mogelijk te maken. Wanneer je dan een streep moet zetten door deze plannen, is dat best pijnlijk.’’ Toch is Visscher ervan overtuigd dat hij verstandig heeft gehandeld. ,,Verhuizen naar de nieuwe locatie is bedrijfseconomisch niet verantwoord. Natuurlijk hadden we de plannen door kunnen zetten, maar dan loop je het risico dat je in een later stadium alsnog in de problemen komt. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.’’