Zwolse Wecovi verhuist niet naar H2O

,,De kosten in de bouwsector zijn zo gestegen dat het voortzetten van de bouwplannen bedrijfseconomisch niet langer verantwoord is’’, licht directeur Hans Paul Visscher van Wecovi het besluit in een schriftelijke verklaring toe. Wecovi is een familiebedrijf met het hoofdkantoor in Zwolle en vestigingen in Engeland, Duitsland en Frankrijk. Het bedrijf heeft bijna vijftig jaar ervaring in schoonmaakartikelen en gastensets voor schoonmaakbedrijven, recreatieparken en retailers. De verhuizing naar een nieuw pand onder de rook van Zwolle leek vorig najaar in kannen en kruiken. Wecovi wilde bouwen op een zichtlocatie van 12.000 vierkante meter, direct aan de A28 maar daarvan ziet het bedrijf nu af.