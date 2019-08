Zwolse weldoener van Koerdische vluchtelinge Mevan gevonden, mogelijk ontmoet ze hem vandaag

‘Luxepro­bleem’: Drukte foodcourt Zwolle zal nog wegebben, denkt de eigenaar

9:18 Een luxeprobleem, noemt ontwikkelaar Reggestede Invest de verkeerschaos bij het foodcourt in Zwolle. Nee, een plan B is er niet. ,,De lengte van de drive-thru is volgens de norm zoals we die overal gebruiken’’, zegt Jan Westerik. Klanten van de fastfoodboulevard klagen over de drukte en de slechte indeling van het terrein. Burger King is niet gelukkig met de indeling. Westerik is verrast dat het een maand na dato nog zo druk is. ,,Dat zien we bij onze andere foodcourts niet. Het zal nog wel normaliseren.’’