Zwolse wethouder bekent schuld rond vergunningmisser Hessenpoort

In de gemeenteraadsvergadering van 18 september sprak De Heer beschuldigende woorden over Strenuus Consultancy. Het bedrijf wilde een vergunning om op Hessenpoort een megastore te mogen bouwen op de plek van de Intratuin. Volgens de wethouder had het bedrijf de vergunningaanvraag echter in een document van 27 pagina’s verstopt. De gemeente miste de aanvraag en verzuimde binnen acht weken te reageren. Zij is daardoor verplicht de vergunning toe te kennen, tegen haar zin.

Hessenpoort

De Heer gaf in de raadsvergadering aan dat het bedrijf een lange lijst met vragen had ingediend over Hessenpoort, waaruit niet direct was op te maken dat het om een vergunningaanvraag ging. Uit onderzoek van deze krant blijkt echter dat de aanvraag geen 27 kantjes tekst bevat, zoals De Heer beweerde, maar vier bladzijden. Dat Strenuus Consultancy een verruiming van de detailhandel-mogelijkheden wil, staat bovendien al op pagina één, en niet pas op pagina 26, zoals de wethouder claimde.

Gevraagd naar een reactie, bekent De Heer schuld. Hij geeft toe de vergunningaanvraag voor het laatst in 2016 te hebben gezien. ,,In mijn beleving was het een hele lange aanvraag waarin verkapt de vergunningaanvraag stond weergegeven.” Hij handelde uit onvrede over de gang van zaken. ,,Het is niet handig dat ik die frustratie heb geuit in aantallen (pagina’s, red.). Ik had moeten volstaan met een schriftelijke verklaring.” De Heer suggereert dat er wel vaker vage aanvragen worden gedaan. Volgens hem proberen partijen zo ‘dingen gedaan te krijgen’, zei hij onlangs in de raad.

Uitspraak

Strenuus Consultancy uit het Friese Ternaard is niet de eigenaar van de Zwolse Intratuin en de vestiging staat officieel niet te koop. Het vastgoedbedrijf vroeg destijds voor een potentiële koper de vergunning aan. De kwestie kwam in de gemeenteraad aan de orde doordat de zaak voor de rechter wordt uitgevochten. Binnen enkele weken doet de Raad van State een finale uitspraak. De gemeente Zwolle en de provincie Overijssel proberen het moeten afgeven van de verruimde detailhandelvergunning tegen te houden. Strenuus Consultancy wil niet reageren omdat de zaak nog voor de rechter ligt.