Zwolse wethouder De Heer grijpt naast Europese bijbaan

update Me­ga-le­ning van 150 miljoen maakt nieuwbouw Isala in Meppel mogelijk

16:26 Ziekenhuis Isala in Zwolle leent 150 miljoen euro van de Europese Investeringsbank, onder meer om de geplande nieuwbouw van het Diaconessenhuis in Meppel mee te financieren en te investeren in zorg-innovaties. Isala is een van de eerste top-klinische ziekenhuizen die in aanmerking komt voor een lening van deze bank.