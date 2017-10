Zwolse wethouder diep door het stof na uitglijder

In de vergadering van twee weken geleden deed hij voorkomen alsof het bedrijf Strenuus Consultancy op een geniepige manier een vergunning had aangevraagd voor een megastore op bedrijventerrein Hessenpoort. Die zou verstopt zijn in een document van 27 kantjes.

In werkelijkheid ging het om vier pagina's, waarbij op pagina één al duidelijk werd dat het om een vergunningaanvraag ging. Omdat dit in het stadhuis over het hoofd gezien werd, moest de ongewenste vergunning verleend worden. Het heeft inmiddels tot een rechtszaak geleid.

Beleving

,,Ik heb 18 september vanuit mijn beleving geantwoord. In mijn beleving betrof het een lange brief waarin de aanvraag niet direct te zien was. Mijn beleving was niet juist. Oprecht excuses. Ik heb een beeld geschetst dat niet goed was. Ik had schriftelijk moeten antwoorden. Een duidelijke les die ik in de afgelopen dagen regelmatig aan mezelf heb voorgehouden."

De Heer, die zich anders als een doorgewinterde, welbespraakte politicus staande houdt in de raadszaal, zat nu gebogen over zijn excuusbrief. De raadsleden en andere aanwezigen luisterden muisstil naar zijn schuldbekentenis.

Excuus

De Heer stelt ook het bedrijf inmiddels excuses aangeboden te hebben. Verder verzekert hij dat de gemeente nu al geleerd heeft van deze misser. ,,We moeten scherper zijn op het woord vergunningaanvraag. Dat is een verbetering die we hebben doorgevoerd." Om daarna nogmaals het boetekleed aan te trekken: ,,Ik baal er oprecht van dat ik niet direct koos voor schriftelijke beantwoording, maar vanuit mijn verbeelding heb geantwoord. Het spijt mij, het zal niet meer gebeuren."