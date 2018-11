‘Zwolse wethouder Dogger heeft geen verwarring gezaaid’

Zo gaan we in het Oosten de kwaliteit van gerycled plastic verbeteren

14:18 Een hogere kwaliteit gerecycled plastic, zodat het beter kan worden hergebruikt. Dat is de insteek van het project Di-Plast. De ambitie is dat over 3,5 jaar een kleine honderd bedrijven in Oost-Nederland meewerken aan de nieuwe plastic kringloop en ruim 100.000 ton plastic meer hergebruiken.