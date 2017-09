Zwolse wethouder 'hartstikke pissig' om gedoe Jeugdbescherming Overijssel

Het dagelijks bestuur van de gemeente Zwolle is niet te spreken over de wijze waarop ze betrokken is geweest bij de nijpende situatie rond Jeugdbescherming Overijssel. De organisatie die in 25 gemeenten tweeduizend jongeren met problemen en hun gezinnen begeleiding en bescherming biedt, heeft haar zaakjes niet op orde.

De Zwolse jeugdzorgwethouder Ed Anker kreeg in het voorjaar echter nooit signalen dat Jeugdbescherming Overijssel van het Keurmerkinstituut een onvoldoende zou krijgen. De organisatie heeft nu een tijdelijk certificaat en wordt volgende maand herkeurd. ,,Ik was hartstikke pissig dat ik niet goed geïnformeerd ben. De situatie heb ik zwaar opgenomen", zegt de ChristenUnie-wethouder. Volgens hem is er nu veelvuldig contact tussen de gemeente en Jeugdbescherming Overijssel.

De organisatie heeft nog een maand de tijd om de overgebleven twee van de oorspronkelijke tien tekorten te herstellen. Die kwamen dit voorjaar aan het licht. Bij een tweede beoordeling in juni bleek Jeugdbescherming Overijssel de zaakjes nog niet op orde te hebben rond het methodisch werken en de registratie van incidenten.

Controle

Al die tijd kreeg Anker het signaal dat het wel goed zou komen. ,,Vertrouwen is goed, maar controle is beter, weten we nu. Jeugdbescherming Overijssel was te positief." Vorige week werd al bekend dat Zwolle een 'plan B' opstelt voor het geval de organisatie volgende maand definitief haar certificaat verliest. In dat geval worden de jongeren die nu begeleiding krijgen vanuit Jeugdbescherming Overijssel bij andere organisaties ondergebracht.

Quote Vertrouwen is goed, maar controle is beter, weten we nu Ed Anker

Bestuurder Hennie Kenkhuis verwacht dat het zo'n vaart niet zal lopen. ,,Al onze tweeduizend cliëntendossiers hebben we laten screenen, dat moest voor 1 september. Er komen geen verontrustende signalen uit. In alle zaken is adequaat opgetreden." Wel erkende Kenkhuis dat de organisatie lang gedacht heeft dat ze de juni-keuring wel zou doorstaan.

Zwaar weer

Kenkhuis schetst een beeld van een club in zwaar weer die haar uiterste best doet om de zaakjes op orde te krijgen na drie reorganisaties. ,,In drie jaar tijd zijn we teruggegaan van een omzet van 35 miljoen euro naar 16 miljoen euro. Van vijfhonderd mensen gaan we naar tweehonderd volgend jaar." Doordat steeds meer jongeren geholpen worden door sociale wijkteams van gemeenten, krijgt Jeugdbescherming Overijssel minder cliënten en de jongeren die ze behandelt, hebben vaak veel hulp nodig. Volgens Kenkhuis verdwijnen er alleen banen in ondersteunende functies, 'in het primaire proces vallen geen ontslagen'.

Garantie