Zwolse wethouder Klaas Sloots wordt burgemeester in Stadskanaal

Klaas Sloots vertrekt als wethouder in Zwolle en wordt de nieuwe burgemeester van Stadskanaal. Sloots, wethouder namens GroenLinks, begint daar in het nieuwe jaar.

De voordracht is dinsdagavond bekendgemaakt door de gemeenteraad van de gemeente in Groningen. Sloots (49) begon in 2018 als wethouder in Zwolle. Hij heeft daar onder andere de zorgportefeuille en de financiën onder zijn hoede.

De politicus werkte jarenlang bij de politie en was voor zijn komst naar Zwolle onder andere gemeentesecretaris in de gemeente De Marne. Volgens Dagblad van het Noorden werd hij door zijn echtgenote gewezen op de vacature in Stadskanaal. Hij ziet volgens de krant een interessante uitdaging in de tekorten waarmee de gemeente kampt op het sociaal domein. ,,Daarin zie ik een parallel met hoe het in Zwolle was.’’

Sloots’ voorganger in Stadskanaal vertrok al begin 2018. In afwachting van een eventuele herindeling van de gemeente kreeg de plaats sindsdien twee waarnemend burgemeesters. Nu de gemeente zelfstandig blijft, begint Sloots half januari op zijn nieuwe post.

‘Netwerker en aanjager’

Volgens Bert van Beek, voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Stadskanaal, is Sloots een burgemeester ‘die kan verbinden en die als netwerker en aanjager wordt gezien’. ,,Iemand die het DNA van onze gemeente kent en zin heeft om met elkaar de schouders onder de uitdagingen van Stadskanaal te zetten’’, aldus Van Beek op de site van de gemeente Stadskanaal.

Sloots ging in Stadskanaal naar de middelbare school en was actief in het verenigingsleven in de plaats. ,,Ik heb een mooie jeugd gehad in Stadskanaal en voel me intrinsiek verbonden met de inwoners en het gebied’’, zegt Sloots op de site van de gemeente.

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle feliciteert Sloots in een tweet. ‘We gaan je missen Klaas.’

De fractie van GroenLinks gaat de komende tijd op zoek naar een opvolger voor Sloots. Fractievoorzitter Patrick Pelman in een reactie: ,,Klaas heeft zich de afgelopen 2,5 jaar bewezen als een wethouder die van aanpakken weet en die een verschil kan maken. Zo gaf hij vorm aan de transformatie in het sociaal domein en was hij verantwoordelijk voor een sociaal armoedebeleid. En deze week nog stelde hij het fonds voor jongeren met schulden open voor een grotere doelgroep die financieel door de coronacrisis geraakt is’’