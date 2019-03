Zwolse wethouder Sloots schrikt van miljoenen minder voor zorg: ‘Het geld gaat naar het Westen’

,,Ik kan het niet mooier maken dan het is. We zijn hier van geschrokken en dat is nog een understatement’’, zegt zorgwethouder Klaas Sloots.

Volgens het huidige model krijgt Zwolle 140.096.291 euro. In het nieuwe model wordt dat 113.750.051 euro. Dat is een daling van 18,8 procent.

De gemeenteraad is vandaag geïnformeerd door wethouder Sloots. Lees hieronder de gehele brief die naar de raad is gegaan:

‘Afgelopen week heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op haar website het voorlopig verdeelmodel beschermd wonen en maatschappelijke opvang bekendgemaakt. De nieuwe verdeling maakt in 2021 deel uit van de nieuwe bekostigingssysteem van het sociaal domein in totaliteit. Uit het voorlopige verdeelmodel valt af te leiden dat de regio Zwolle met de gemeente Zwolle als centrumgemeente, fors minder geld ontvangt. Namelijk in totaal 26,3 miljoen euro structureel per jaar.

Uit het verdeelmodel blijkt tevens dat, met uitzondering van de gemeente Deventer, alle centrumgemeenten in Noord-Oost Nederland fors minder geld ontvangen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het verdeelmodel is gebaseerd op een totaalbudget. In de verdeling waar wij gisteren een overzicht van hebben gemaakt, kunt u afleiden waar en voor welke gemeenten de verdeling gunstig of ongunstig uitpakt.

Afgelopen week heb ik daarom namens het college van burgemeester en wethouders het initiatief genomen en bestuurlijk overleg gevoerd met alle betrokken wethouders van de centrumgemeenten uit Noord-Oost Nederland.

Gisteren vond bestuurlijk overleg plaats in een G40 verband, waarbij een en ander inmiddels ook met de staatssecretaris van VWS is besproken. Tot slot heb ik samen met de gemeenten uit Noord-Oost Nederland vrijdag een conceptbrief opgesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de staatssecretaris van VWS.

Alhoewel de criteria van het verdeelmodel helder zijn, blijkt nergens hoe deze criteria ten opzichte van elkaar worden gewogen. Het verdeelmodel, opgesteld door Cebeon, wijkt enorm af van het drie jaar geleden opgestelde verdeelmodel. Kortom: er zijn nog veel vragen. Vrijdag is eveneens in G40 verband overleg gevoerd met de voorzitter van de sociale pijler van de VNG, de heer de Lange, wethouder van Rotterdam. Hem is verzocht het verdeelmodel te bespreken met VWS en te betrekken bij de onderhandelingen met het kabinet over de bekostiging van het sociaal domein.

Zoals u kunt lezen is adequaat en stevig bestuurlijk ingezet om het verdeelmodel ter discussie te stellen en aangepast te krijgen. Daar zijn we nog niet mee klaar en we staan niet alleen.