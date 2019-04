Zwolse wezen hadden 't goed voor elkaar. Op een ding na...

Gunst, ja, waar moet-ie beginnen? Callenbach heeft de verslaggever zojuist koffie en een groot stuk speculaas voorgeschoteld. Hij neemt een aanloopje om het verhaal over de Zwolse wezen te vertellen. Eerst iets over zijn studeerkamer. En dan met name zijn boeken. Met loshangende ruggen en versleten kaften. Net als veelgebruikt gereedschap. Callenbach glimlacht om die uitdrukking. Hij komt uit een bekende uitgeversfamilie, die onder meer de beroemde jeugdboeken van W.G. van der Hulst uitbracht. Nee, leer hem boeken kennen! Hij heeft een hoge kast voor theologie en nog zo'n joekel vol geschiedenis en sociale economie. Dat laatste betreft zijn vakgebied. Daar heeft-ie jaren in gedoceerd. Die sociaal economische bril kwam goed van pas bij het grasduinen in het archief van de Zwolse weeshuizen. Bijna zestien meter is beschikbaar. Hij ploos maar liefst twaalf meter uit. Van rekeningen tot notulen. Ruim een jaar lang deed hij drie dagen per week archiefonderzoek. Hij houdt er vrijdag 12 april een lezing over, in een serie van Erfgoedplatform Zwolle. Later dit jaar komt ook nog een boek uit.