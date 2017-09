Zwolse wielrenster Marijn de Vries heeft een dochter: Merel

Weer auto's van de weg in beruchte bocht A28 Hattemerbroek

12:51 Twee auto's zijn in de afgelopen 24 uur van de weg geraakt bij knooppunt Hattemerbroek op de A28. Een chauffeur vloog vrijdagochtend uit de bocht en sloeg met zijn auto over de kop. Donderdagmiddag liep een andere automobilist schade op aan zijn auto toen hij met zijn auto in dezelfde bocht in de berm terecht kwam.