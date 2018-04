Zwolse wielrenster Marijn de Vries nieuwe ambassadeur MoveS

"Als iemand door de jaren heen een inspiratie voor me is geweest, dan is het wel mijn oud collega. Al haar ambities, plannen, de wereld die ze zou bestormen: met één veeg van tafel. Geen baan meer. Nooit meer fietsen. Arbeidsongeschikt, bewegingsongeschikt, levensongeschikt. Zij heeft aangetoond hoe belangrijk en goed het is om te blijven bewegen, ook als je ziek bent”, zegt De Vries. “MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen in Nederland, maar waar ook van bekend is dat er met voldoende onderzoek een medicijn voor kan worden gevonden. Daar wil ik als ambassadeur van MoveS aan bijdragen, zodat mensen met MS mogen dromen van het overwinnen van hun ziekte.”