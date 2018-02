Zwolse wijk Berkum: 'Besluit Lelystad Airport is een pyrrusoverwinning'

Stadshagen heeft een zorg minder, zou je uit de boodschap van minister Cora van Nieuwenhuizen kunnen opmaken. Er is een 'oplossing gevonden' voor de Zwolse wijk, die na de opening van Lelystad Airport in 2020 bij kruisend verkeer vliegtuigen op minimaal 1.500 meter over ziet komen in plaats van 900 meter. ,,Uitstel van de opening en een verbetering van de vlieghoogte, dus op zich goed nieuws", zegt Constant Lam van wijkvereniging Stadshagen Totaal. Hoewel hij het een goede eerste stap noemt, is de Zwollenaar nog niet tevreden. De wijkclub blijft ijveren voor hogere vliegroutes na herindeling van het luchtruim in 2023. ,,Er is wel hoop, maar we zijn er nog niet."

Weinig vlaggen

Enkele kilometers verderop is van een enigszins opgewekte stemming geen sprake. ,,Ik heb maar weinig vlaggen gezien in Berkum", reageert Hans Kempenaar, voorzitter van de wijkvereniging in dat stadsdeel. Goed, hij geeft toe dat voor Stadshagen de 'extreme situaties' eruit zijn gehaald, maar nergens leest de preses dat de reguliere vlieghoogte tot de herindeling hoger wordt dan 1.800 meter. ,,Onze keiharde eis blijft dat we het dubbele hiervan willen, 3.600 meter." Berkum krijgt al genoeg te verstouwen met de snelweg A28 en de drukke Ceintuurbaan naast de deur, zo is het gevoel in de wijk.

Uitstoot

Kempenaar beschouwt het vliegveldresultaat als een schijnzege, waarbij het nog maar de vraag is wat het langetermijneffect ervan wordt. ,,Ik zie dit als een pyrrusoverwinning. Het is niet helemaal helder wat de precieze consequenties voor Berkum zijn. We moeten er zeer bedacht op zijn dat de tijdelijke hoogte van 1.800 meter niet in stand blijft na de herindeling. Berkum wil in 2025 energieneutraal zijn. Het is lastig mensen hiervoor te mobiliseren als je vliegtuiggeluid en -uitstoot over je bed krijgt."

Lichtpuntje volgens Kempenaar: ,,Het besluit tot uitstel geeft ons wel meer tijd om de oppositie verder door te voeren, want het is veel werk voor vrijwilligers."

Uitkomst analyseren