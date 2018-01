Zwolse wijk Stadshagen heeft ineens een windmolen

Waar alleen al het woord 'molen' de stad tegenwoordig splijt in voor- en tegenstanders, hoeven voor deze nieuwe 'turbine' in Stadshagen de degens echter niet gekruist te worden. Het park in dit stadsdeel heeft deze maand een windmolen geplaatst, maar met een schamele achttien meter hoog zal die niet meteen voor onacceptabele horizonvervuiling zorgen.

Vrijwilligers

Daar waren geen gemeenteraadsvergaderingen en informatieavonden met de buurt voor nodig. In een vloek en een zucht werd de molen besteld en geplaatst. Om het duurzame karakter van de Stadshoeve te benadrukken zijn er ook nog eens zonnepanelen aangehangen. En een beveiligingscamera. Om ervoor te zorgen dat ook de speeltoestellen een duurzame toekomst hebben... ,,We hebben nog geen vernielingen gehad hier, maar we krijgen wel signalen dat hier jongeren rondhangen", legt Hendriksen uit. Ondertussen schiet het oog van de camera van links naar rechts. Geen gevaar, een meisje schommelt.

Speelkasteel

,,Voor kinderen van nul tot vier hebben we hier nu een mooie speeltuin, maar voor de groep van vier tot veertien jaar ontbreekt zoiets nog. Daarom hopen we dat het speelkasteel dit jaar geplaatst wordt. Naar verwachting in september." Daarnaast moet in het voorjaar de groentetuin in bedrijf zijn. Hendriksen glundert: ,,Het is fantastisch dat we zoiets in de wijk hebben, Stadshagen verdient het."