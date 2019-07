Zwolse wijk Stadshagen in de schijnwerpers in San Diego: ‘Fantastic’

videoHij heeft nog nooit een presentatie zó vaak geoefend. Geen wonder, Marcel Broekhaar van de gemeente Zwolle sprak maandag een zaal met zo’n 19.000 mensen toe in San Diego. ,,Het was overweldigend’’.

Broekhaar was een ‘keynote speaker’, zeg maar een van de hoofdgasten, op de Esri-conferentie in de Californische stad. Het bedrijf Esri is marktleider in de technologie waar Senshagen op draait. En Broekhaar is gemeentelijk projectleider van dit experiment in de wijk Stadshagen. In San Diego kreeg hij zeven minuten om er tijdens de plenaire sessie iets over te vertellen. ,,Ik heb twee minuten gesmokkeld. Dat stonden ze toe’’, zegt hij via de telefoon vanuit Amerika.

Bekijk hier de toespraak van Broekhaar:

Tuurlijk voelde hij vooraf ‘enige spanning’. ,,Maar ik had er vooral heel veel zin in. Ik was ontzettend goed voorbereid. Ik heb nog nooit een presentatie zo vaak geoefend.’’ Niettemin maakte hij dankbaar gebruik van de ‘theatrical coach’ die tot zijn beschikking stond. Die gaf hem goede tips over zaken als tempo, klemtoon en pauzes. ,,Volgens mij ging het goed’’, zegt hij. Dat blijkt wel uit de reacties op Twitter, waar de presentatie over Senshagen ‘amazing’ en ‘fantastic’ wordt genoemd.

Weerstation

Ruim 50 huishoudens in de wijk Stadshagen werken mee aan Senshagen. ,,A combination of sensors and Stadshagen’’, legde Broekhaar uit tijdens zijn toespraak. Die inwoners hebben een weerstation of luchtkwaliteitssensor in de tuin staan en verzamelen daarmee gegevens over de opname van temperatuur en vocht. Die worden gecombineerd met data van het KNMI en RIVM en dat alles levert waardevolle informatie op die kan helpen bij het omgaan met klimaatverandering. Iedereen kan de gegevens uit de jongste wijk van Zwolle overigens op internet bekijken.

