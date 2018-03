Zwolse wijkvereniging zet speelschip op Marktplaats

Toegegeven, het loopt nog niet storm. Maar het maakt de advertentie er niet minder opvallend om. De wijkvereniging in de Zwolse wijk Wipstrik biedt via Marktplaats haar houten speelschip aan. Het ding is twintig meter lang.

De buurt hoopt geld op te halen om een nieuw, duur speeltoestel te kunnen kopen. Er is al 18.000 euro binnen, maar rond juni moet er 35.000 euro op tafel liggen. Ze hebben fondsen aangeschreven en 20 april houden ze bingo met 'een rijk gesorteerde' prijzentafel. Ook gaan ze - tegen betaling - auto's wassen.

IJsboerderij

,,Als we het schip moeten afbreken en afvoeren kost het ons geld. Misschien maken we er op deze manier nog iemand blij mee,'' lacht Vanessa Velthuis. Ze denkt bijvoorbeeld aan een ijsboerderij die een nieuwe attractie zoekt. ,,En anders is het hout wellicht nog bruikbaar.''

Onderhoud

Het schip is al twintig jaar oud en heeft rap onderhoud nodig. ,,We zitten met allemaal jonge, werkende ouders. Niemand heeft daar tijd voor,'' erkent Velthuis. ,,Als we gepensioneerd waren, had dat heel anders gelegen.'' Er heeft ook al iemand gereageerd, maar die wil alleen de touwbrug. ,,Voorlopig beginnen we daar niet aan. Liever verkopen we alles in een keer.''

Vrijmarkt