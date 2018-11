Zwolse winkel Pistache failliet verklaard

Pistache opende drie jaar geleden de deuren in de voormalige boekenwinkel van Waanders in winkelcentrum Het Eiland. Het bood op zijn beurt weer ruimte aan kleinere ‘pop-up winkels’, maar ook bijvoorbeeld een gedeelte horeca. De winkel verhuisde al twee keer en maakte deze week bekend binnenkort voor de derde keer te verkassen.

Of het zo ver komt, is onduidelijk. De rechtbank in Zwolle heeft dinsdag het faillissement van het bedrijf uitgesproken, is donderdag bekend geworden. Mede-eigenaar Hielke Thiry laat weten deze week nog niets te kunnen vertellen over de achtergronden hiervan.