Zwolse winkelier zwijgt over omzet op zondag

Slachtof­fer gewapende woningover­val Zwolle bestolen van Rolex en duizenden euro's: ‘Mijn hele kop is kapot’

6:09 21 hechtingen en een gebroken jukbeen. Dat hield het slachtoffer over aan de woningoverval aan de Willem Barentszstraat in Zwolle. Het slachtoffer werd zondagavond overmeesterd door drie gewapende mannen. Ze gingen ervandoor met een paar duizend euro en een Rolex. ,,Na een worsteling van een paar minuten had ik de hele kop al kapot.’’