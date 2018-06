Zwolse winnaar (?) miljoen euro wil liever anoniem blijven

De winnaar van een miljoen euro in de Staatsloterij, die het lot kocht bij tabaksshop Maris Mensink in Zwolle, heeft zich gemeld. Of 't een man of een vrouw is en of hij of zij in Zwolle woont, wordt niet bekend gemaakt.

Volgens Floris van Driel van de Nederlandse Loterij is er contact geweest met de winnaar. ,,Deze persoon komt langs bij ons op kantoor in Rijswijk. Daar zullen we deze winnaar ontvangen en vervolgens een beetje op weg helpen in zijn nieuwe rijkdom.'' Volgens Van Driel kiest 'de persoon' voor anonimiteit. In verband met privacy wordt zelfs niet bekend gemaakt hoe oud de winnaar is. ,,Het is een heel gelukkig persoon,'' is het enige dat hij kwijt wil.

Vast punt

,,Doorgaans worden loten niet aan de andere kant van het land gekocht'', zegt Van Driel als gevraagd wordt naar de woonplaats van de winnaar. ,,Meestal zijn het mensen die bij een vast punt hun lot kopen.'' Maar het kan ook zijn dat iemand het lot cadeau heeft gekregen van een Zwollenaar. Met andere woorden: of het een Zwollenaar is, wordt niet duidelijk.

Verrast

Lotenverkoper Maris Mensink van de tabakswinkel in Aa-landen is maandagochtend verrast door het nieuws. ,,Is het bekend ja? Ik weet nog van niets.'' Als ze hoort dat de winnaar liever buiten beeld blijft, zegt ze: ,,Kan ik mij goed voorstellen hoor. Dat hebben we indertijd ook gehad bij de winnaar van een miljoen in de Lotto. Die kwam alleen wel even bij ons achter om het tussen neus en lippen door te vertellen.''