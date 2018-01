Zwolse winnares Postcodeloterij wil naar pedicure

Het was begin deze maand al bekend dat in de Postcodeloterij een Buurt-ton (100.000 euro) was gevallen in de Wiecherlinckstraat in Zwolle. Nu weten de winnaars ook hoeveel ze daarvan krijgen. Eén Zwollenaar kan 14.285 euro tegemoet zien, drie buurtbewoners krijgen elk 28.571 euro.