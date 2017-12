Zwolse woningbouwvereniging wil betere mix inkomens in wijk

,,In een aantal buurten staan veel sociale huurwoningen vlak bij elkaar", licht directeur Monique Boeijen toe. ,,We willen bekijken of we in bepaalde buurten meer huurwoningen aan mensen met hogere inkomens kunnen toewijzen. Andersom mag namelijk wettelijk gezien niet."

Boeijen wil samen met andere Zwolse corporaties en de gemeente onderzoeken of het toewijzingsbeleid hiervoor kan worden aangepast. Ze erkent evenwel dat ze slechts deels invloed heeft op meer diversiteit in buurten of wijken. ,,We willen veel meer energie steken in de samenwerking met politie, Sociaal Wijk Team en welzijnswerk bij het aanpakken van overlast, opknappen van woningen en woonomgeving en het stimuleren van positieve initiatieven in de wijk."

Herberg

Die samenwerking zoekt SWZ ook om een ander probleem op te lossen: het dichtslibben van de Zwolse opvangvoorzieningen zoals de Herberg, waar de corporatie één van de partners in is. 'Mensen die het écht nodig hebben, kunnen er daardoor soms niet terecht'.

Volgens Boeijen komt dat niet alleen doordat meer mensen op straat zijn komen te staan, maar ook doordat daklozen uit andere delen van het land naar Zwolle afreizen voor een plek in De Herberg. ,,Een paar maanden terug was daar sprake van", zegt Boeijen. ,,We zijn er daarom alerter op of de juiste doelgroep bij De Herberg aanklopt. We hebben belang bij zo min mogelijk instroom en zoveel mogelijk uitstroom."