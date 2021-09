Zwolse woonbootbewoners vieren het vrije leven: ‘Het is niet wij tegen de rest’

Het is tegen de klok van tienen nagenoeg donker en aangenaam stil als Bernard van Gelder zijn stem verheft. Zijn gehoor bestaat uit een stuk of vijftig woonbootbewoners, wier bootjes met elkaar verknoopt zijn tot een eilandje, voor anker liggend bij het gemaaltje op het Almelose Kanaal. Een idee van Woonschepen Overleg Zwolle, dat een dergelijk feest eens in de twee jaar initieert. Bedoeld om nieuwe leden welkom te heten en aanwas te kweken, met name nieuwe bestuursleden, want daar is altijd behoefte aan.

In de uitnodiging wordt gesproken van een nieuwe start, na het gedwongen annuleren van twee algemene ledenvergadering als gevolg van corona. Nee, de havenmeester weet van niets, die zou mogelijk dwars gaan liggen, vertelt Van Gelder. De krant is evenwel van harte welkom.

Het Overleg, aanspreekpunt voor de gemeente, bestaat sinds 1988, 33 jaar voor de snelle rekenaar. ,,Voor de gemeente zijn we echter geen bijzondere doelgroep meer”, vertelt Van Gelder in zijn welkomstwoord. Dus geen jaarlijks gesprek met de wethouder, zo betreurt het bestuur.

,,Het contact verloopt via de lagere goden, geen ramp, want wij lopen langer mee dan de ambtenaren en politici met wie we praten. Maar het contact is prima, het is op het water niet wij tegen de rest”, duidt Van Gelder later op de avond. De bewoners van zo’n 140 boten, vormen volgens hem geen los zand. ,,Ze kennen elkaar allemaal.”

Bak geld

Woonbootbewoners staan van oudsher bekend als vrijbuiters, maar de kunstenaars, vrije geesten en paradijsvogels van weleer hebben nu een hypotheek, want wonen te water is een dure zaak. De vraag naar woonboten is groot, zegt de bewoner van een schip aan de Weteringkade. ,,Mensen spreken ons regelmatig aan of we van plan zijn het te verkopen”, vertelt de vrouw. ,,In Amsterdam zijn ze al onbetaalbaar”, vult Michiel Satink aan.

Je komt er moeilijker tussen, zegt Van Gelder, de doorloop is niet groot: ,,Je moet een flinke bak geld meenemen, want het is moeilijk om een hypotheek te krijgen. Een boot schrijf je eerder af dan een huis, redeneert de bank, dus je moet sneller aflossen, de looptijd is korter. Voor een ligplaats betaal je 160.000 euro. En dan heb je alleen nog maar golfjes water, het recht om er te liggen. Dat schrikt bewoners aan wal nog wel eens af.”

Sinds de welstandseisen zijn aangescherpt, is de ene boot nog mooier dan de ander. ,,Een man met gouden handen parkeert zijn auto zelfs in de boot, die heeft er gewoon een garage in gemaakt”, weet Van Gelder.

Uitsterven

Wonen op het water is kortom een luxe geworden en deze realiteit trekt langzamerhand een ander publiek, waardoor de schipperscultuur mettertijd uit zal sterven, zo verwacht Van Gelder. Zijn buurman, net drie jaar woonachtig op het Almelose Kanaal, ziet zichzelf hier ook oud worden. ,,Waar vind je zoveel vrijheid? Na school springen de kinderen hier het water in, als ik een biertje wil drinken bij ’t Beugeltje of naar de markt ga, pak ik mijn bootje.”

Klussen

Vooral daarin zit het vrijbuitersgevoel, zegt Van Gelder. ,,Verder is het niet heel praktisch, en woonboten kosten veel onderhoud. Terwijl ik zelf een broertje dood heb aan klussen. Daarom heb ik onze boot zo duurzaam mogelijk gemaakt.”

Gesprekken met de gemeente gaan vooral over welstand, schuurtjes op het vasteland, drukte op het water en het rioolonderhoud, een grote ergernis onder de bewoners als de pomp hierdoor weer eens stuk gaat. ,,Een nieuwe pomp kost ze 2000 euro, worden ze schijtziek van. Sommige kiezen dan voor lozing op het water en dat is natuurlijk niet goed”, zegt Van Gelder.

Maar dat mag deze avond de pret niet drukken. Nadat nieuwe leden zichzelf hebben geïntroduceerd gaat de muziek aan (acceptabel niveau) en kan het feest echt beginnen.