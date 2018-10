Zwolse woonwagendeskundige: ‘Protesten woonwagenbewoners nemen toe’

Nu de rechter de protestactie in Spijkenisse heeft goedgekeurd, zullen meer bewoners zich vrij voelen hun onvrede over het tekort aan standplaatsen met een protest te tonen. Dit verwacht Bram van Duinen uit Zwolle. Hij is sinds 1977 als adviseur van Woonwagenwijzer betrokken bij huisvestingsproblematiek van woonwagenbewoners. Van Duinen snapt dat bewoners actie voeren, want gemeenten doen volgens hem nog niet erg hun best om mensen die in een woonwagen willen wonen aan een plek te helpen.