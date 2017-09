Zwolse WRZV-hallen verhuizen naar Dieze 'onmogelijk'

PvdA'er Frankwin Mussche stuurde erop aan de wijk mee te nemen in een locatieonderzoek voor nieuwbouw van de WRZV-hallen, bijvoorbeeld aan de Ruusbroecstraat. Wethouder René de Heer wil daar echter niet aan. De Voorsterpoort is en blijft de plek waar de vervangende sporthal van de huidige WRZV-hallen moet komen.

Sloop

Onlangs is besloten de Stilohal in de wijk Dieze te gaan slopen om plaats te maken voor woningbouw. De WRZV-hallen, nu nog aan de Buitengasthuisstraat, ergens in die buurt een nieuwe plek geven, is simpelweg onmogelijk, stelt de VVD-wethouder. ,,Het gaat hier om een bovenwijkse voorziening die vier keer zo groot wordt als de Stilohal. Als ik de toezegging doe een locatieonderzoek te doen, ben ik snel klaar: het kan daar gewoon niet. Ik zou er ook niet de verantwoordelijkheid voor willen nemen een hal voor twee- tot driehonderdduizend bezoekers per jaar in een woonwijk neer te zetten."

Sterk verouderd

Het huidige WRZV-hallencomplex is sterk verouderd. Een nieuwe sporthal kost bijna 9 miljoen euro. Voor de Zwolse gemeenteraad is dit acceptabel. Over twee weken stemt ze vrijwel zeker in met 100.000 euro voor een vervolgonderzoek, zodat nog dit najaar een besluit over de nieuwbouw kan worden genomen.

Nog eens bekijken of er toch geen mogelijkheid is in Dieze, zoals bijvoorbeeld PvdA en CDA willen, maakt VVD'er Gerrit van der Kooy zelfs wat narrig. ,,Dieze is een woonwijk, de Voorsterpoort is een ideale locatie voor de accommodatie waar we het nu over hebben. Iedereen zit erop te wachten, dus we moeten niet het hele circus weer opnieuw opstarten. Beslissen en bouwen maar, kranen boven de stad!"

Huurprijzen

ChristenUnie-leider Gerdien Rots zegt mee te voelen met het belang van Dieze, maar ze vindt dat de discussie over een sportvoorziening in die wijk los moet staan van de nieuwbouw van de WRZV-hallen.