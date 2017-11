Zwolse YouTuber Bas van Velzen 'stalkt' Hélène Hendriks

Hoe een contract op een bierviltje drie Zwollenaren naar Nepal leidde

24 november Een doldriest plan, daar waren ze aan toe in hun leven. Ivo Geurts, Sjoerd van Dam en Robin ten Berge uit Zwolle maakten al liftend een reis van vijf maanden naar Nepal en verbleven daar vervolgens ook vijf maanden. Drinkend in het voormalige Nieuwscafé in hun woonplaats borrelde het idee op. Ze tekenden samen op de achterkant van een bierviltje een contract waarop ze elkaar verplichten deze bijzondere reis uit te voeren. En nu is er een boek van hun belevenissen.