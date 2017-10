Zwolse Yvonne krijgt rake klappen op haar driewieler

Ze vroeg of ze er even langs mocht en kreeg als antwoord een vuist in haar gezicht. Yvonne Reuvekamp uit Zwolle kiest met haar driewieler voorlopig maar een andere route.

Ze draait op haar driewieler de Zwolse Hasselterdijk af, zoals altijd. Het is rustig op straat, even na half drie 's middags. Reuvekamp (26), licht spastisch en autistisch, kiest met haar brede vervoermiddel op dit tijdstip bewust deze verkeersluwe route vanaf onderwijsinstelling Cibap via de Hasselterdijk en Pottenbakkerstraat naar haar huis in de wijk Stadshagen. Voor haar loopt een man met een telefoon aan z'n oor, midden op het fietspad. Yvonne belt. En nog eens. Als hij opzij stapt, is er ruimte genoeg. Maar hij wijkt geen centimeter van zijn lijn. Nog maar eens bellen. Hij hoort niets of is Oost-Indisch doof. ,,Pardon, zou ik er even langs mogen, alstublieft?" vraagt de Zwolse student grafische vormgeving.

Waar Yvonne denkt ruimte te krijgen van de onbekende, heft die zijn arm op om een tel later zijn vuist in haar gezicht te planten. De handeling wordt vergezeld van een scheldkanonnade. Als de man een stap achteruit doet, snelt de overdonderde Yvonne op haar fiets naar haar beschermde woonplek. Stijf van de adrenaline beseft ze dat ze haar hoofd moet koelen. Begeleiders geven haar wat te drinken. Yvonne kalmeert. ,,Daarna werd ik behoorlijk moe vanwege de emoties, ik moest veel huilen van de pijn."

Oproep

Moeder Rita wordt witheet als ze hoort hoe haar dochter donderdag toegetakeld is. Via sociale media probeert ze de jacht op de dader te openen. De op Facebook geplaatste beschrijving van de getinte jongeman (ongeveer 1,75 lang) in spijkerbroek en lichtblauwe jas heeft echter nog niets opgeleverd, ondanks dat het bericht bijna duizend keer gedeeld is en veel reacties opgeleverd heeft. Rita: ,,We hebben ook melding gedaan bij de politie, maar het wordt moeilijk omdat er geen gedetailleerdere beschrijving is. We houden nog hoop. Misschien dat die man er wel vaker loopt en iemand hem nog ziet..."

Yvonne reed gisteren voor het eerst weer langs de plek waar ze geslagen werd. ,,Vrijdag ben ik thuisgebleven, ik durfde de deur niet uit. Nog steeds heb ik veel hoofdpijn, maar ik heb mezelf gedwongen toch weer op de fiets te stappen. Wel zit ik eraan te denken in de toekomst een andere route te nemen naar school, dan maar een stukje omfietsen."

Verwerken