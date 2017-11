Zwolse zanger Aïrto zei 'nee' tegen wereldberoemde Usher

videoHij zat met grote namen uit de muziekwereld aan tafel, maar zijn doorbraak liet op zich wachten. Nu, na zijn optreden in The Voice of Holland, kent iedereen Airto Edmundo uit Zwolle. Zijn zelfgeschreven Tears bracht de juryleden van het tv-programma in extase. Dit is zijn verhaal.

Zijn optreden vorige week bij The Voice of Holland bezorgt Zwollenaar Airto Edmundo (32) een gouden kans: doorbreken bij een breed publiek. Maar het is zijn tweede grote kans. Want in 2009 haalde de Amerikaanse R&B-zanger en producer Usher hem naar de Verenigde Staten. Een grote naam in de muziekindustrie. Hij had hem horen zingen op het YouTube-kanaal van de Zwollenaar.

,,Natuurlijk heb ik wel eens gedacht: 'Wat als ik toen wel met Usher in zee was gegaan?' Als ik me voor een jaar of vijf had overgegeven aan die wereld vol marketingtools, contracten en albumverplichtingen. Een wereld die niet per se bij me past. Een wereld waarin het om kleding draait, styling, waarin ik niet mijn eigen muzikale gevoel had kunnen leggen. In geen enkel gesprek ging het over mijn muziek en wat ik wilde. Alleen over welke deuren ze voor me konden openen.'' Dat zijn randzaken, vindt Airto. Hij bedankte Usher vriendelijk. En zei nee.

Quote Vrienden zeiden later wel eens: 'Sukkel, je had bakken met geld kunnen verdienen' Aïrto Edmundo

Profvoetballer

Dat was niet de eerste keer dat hij voor een fundamentele keuze stond. ,,Ik had een eventuele carrière als profvoetballer al een paar jaar eerder laten schieten voor de muziek. Ik speelde bij de beloften van NAC Breda, in de stad waar ik vandaan kom. Zes keer in de week trainen. Maar muziek begon me meer en meer te trekken. Vrienden zeiden later wel eens: 'Sukkel, je had bakken met geld kunnen verdienen'. Maar daar was het me nooit om te doen. Dan moet je in elk geval de muziek niet in gaan, hahahaha. Ik heb niet voor niets altijd allerlei baantjes ernaast gehad.''

Verbintenis

Het jaar waarin hij 'nee' zei tegen Usher, zei hij 'ja' tegen een langdurige verbintenis met zijn andere grote liefde: Sigrid. ,,Ik ben in 2009 in Zwolle komen wonen haar, zij woonde hier al. Vanaf het begin heb ik gewerkt naast mijn mijn pogingen om een carrière in de muziek op te bouwen. Er moest tenslotte brood op de plank komen. Zeker toen mijn dochter 3,5 jaar geleden geboren werd.'' Hij werkte bij logistiek bedrijf Kuehne + Nagel, in het magazijn. Hij was barista in de Zwolse bieb. ,,Nee, ik heb me daar nooit voor geschaamd, of me er ongemakkelijk over gevoeld.''

De muziek trekt ook aan hem. Radio 6 roept hem uit tot Jazz- en Soultalent. Hij komt daardoor in contact met Lisa Lois, die in 2009 de finale van de X Factor won. Dat is die andere tv-talentenjacht. ,,Ik werd haar rechterhand en schreef samen met haar nummers, ik produceerde uiteindelijk haar album. En toen kwam De Beste Singer- Songwriter voorbij'', ook een tv-show die jacht maakt op muzikaal talent. ,,Dat programma triggerde me. Ik moest elke week een nummer schrijven en zingen. Deadlines. Niet mijn sterkste kant. Maar het meedoen en bereiken van de finale zorgde er wel voor dat ik weer inspiratie kreeg. En na dat programma bleef ik schrijven. Het leverde zeven liedjes op, die nu klaarliggen om uitgegeven te worden.''

Dan komt The Voice of Holland in beeld. ,,Een enorm podium om mezelf te laten zien. Om mijn muziek te laten horen.'' Maar dat gaat zo maar niet. ,,Je schrijft je in, overlegt wat je wilt laten horen. Ik had een lijstje. Wat covers en wat eigen nummers. Ik liet er een paar horen. Op 'Tears' keken de mensen van RTL elkaar aan. 'Dit zou wel wat kunnen worden', zeiden ze. Dit was nog nooit gebeurd in de geschiedenis van The Voice, wereldwijd. Dus er werd met alle hoge bazen overlegd. Maar het mocht. Dus daar stond ik vorige week op dat podium van The Voice. Als mezelf. Met mijn eigen nummer.''

Tweede kans

Dat is het moment. Die tweede grote kans van zijn leven. The Voice werkt met juryleden die de kandidaat niet zien. Pas als ze op een grote, rode knop drukken, draait hun stoel zich om en zien ze de zanger. De vier coaches drukken allemaal op die knop. Allemaal willen ze de Zwollenaar in hun team. Airto kiest voor singer/songwriter Sanne Hans. De Dedemsvaartse moet hem klaarstomen voor de 'battles', de muzikale strijd tussen deelnemers aan The Voice. ,,Ik ben eigenlijk niet iemand die heel erg de strijd met de ander aan wil gaan, zing liever samen. Maar als de ander er wel hard in gaat, dan ik ook.''