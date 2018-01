Zwolse zanger bedolven onder de kaartjes na hartoperatie: Ik jank overal om

,,Het gaat naar omstandigheden goed", vertelt de zanger van shanty- en Irish Folkformatie Ancora. ,,Het is wel heel zwaar, vooral omdat het me allemaal zo overdonderde. Ik kreeg donderdag na een katheterisatie te horen dat de 3 belangrijkste aders van de hoofdstam verstopt zaten. En dan word je de dag erna meteen geopereerd. Ik ben 50 jaar, dat is nog best jong hiervoor."

De doktoren zeggen dat het voorspoedig gaat, zegt Wolters. ,,Wat scheelt is dat ik sport en niet rook of drink."

Emotioneel

Hij is wel enorm emotioneel, bekent hij. ,,Ik jank om alles de afgelopen dagen. Ik heb zoveel kaartjes gehad, zelfs een van Koos Alberts. Vandaag alleen al 60 kaartjes, gisteren ook al. De muur hangt helemaal vol. En Jannes heeft gebeld. Iedereen uit het vak vraagt naar me. En de mensen in het ziekenhuis zijn zo lief voor me. Dat doet me echt goed."

Omdat de aandacht voor Wolters zo overweldigend is, verblijft hij momenteel in een eigen kamer in Isala. ,,Mijn vrouw mag hier ook blijven, kan ze een beetje op me passen."

Zijn Ancora-collega's leven ook met hem mee. ,,Ze zaten allebei in het buitenland", zegt Wolters. Patrick van Bree is al langs geweest. ,,Mijn andere collega komt vanavond", aldus Wolters.

Hoewel de prognoses goed zijn, is nog niet te zeggen wanneer Wolters naar huis mag. ,,Waarschijnlijk gaan we wel snel beginnen met het revalidatietraject."