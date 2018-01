Zwolse zanger Harm Wolters tot minimaal maart uit de running

Het was schrikken voor echtgenote Aukje en dochters Elisa en Deborah (25) afgelopen donderdag. Hun man en vader kreeg die dag slecht nieuws te horen. Nadat hij al langer kampte met een hoge bloeddruk, deed hij een fietsproef bij Isala ziekenhuizen in Zwolle. Daar bleek dat het niet goed was met zijn hart. ,,Hij heeft die dag een kijkoperatie gehad", vertelt Elisa. ,, Daaruit bleek dat de hoofdstam voor 70 tot 80 procent was dicht geslibt. Met een operatie moesten er 3 omleidingen worden gemaakt."

Anti-roken en -drinken

Het was vooral schrikken voor hemzelf, zegt zijn dochter die nu als woordvoerder fungeert. ,,Hij had dit nooit verwacht. Hij sport nog zeker één keer in de week. Hij rookt niet, hij drinkt niet. Sterker nog, hij is anti-roken en -drinken."

De bedoeling was dat hij maandag aanstaande geopereerd zou worden. ,,Ik heb nog gevraagd of het niet eerder kon, maar dat was niet mogelijk", zegt Elisa. Maar toen kwam vrijdag toch het bericht dat er plek was om Wolters te opereren. ,,Hij werd om twee uur opgehaald. Tussendoor zijn we gebeld met de mededeling dat het goed ging en om zeven uur 's avonds ging hij naar de IC." De familie is daar om half acht gaan kijken. Of het goed ging. ,,Hij was nog diep in slaap."

Beademing

Om 23.00 uur is echtgenote Aukje nog even gaan kijken. ,,Toen was hij al van de beademing af."Bemoedigend. Wolters heeft vervolgens een goede nacht gemaakt. ,, Toen hij vanochtend wakker werd was hij al van alle apparatuur af. Hij had alleen nog een beetje zuurstof."

Polonaise

Dat het, naar omstandigheden, goed met hem gaat merkt de familie onder andere aan zijn praatjes. ,,Hij is al weer lol aan het maken met de zusters", zegt zijn dochter. ,, Hij heeft ook al een klein beetje gezongen, om te voelen hoe dat ging. Maar dat ging nog niet goed genoeg." Lachend: ,,Hij stelde net voor om de polonaise te lopen met de zusters."

Revalidatie

Dus hoewel de eerste tekenen goed zijn, blijft het nog wel 'rustig aan doen'. ,,Hij moet eerst herstellen nu. Over een paar dagen mag hij naar de revalidatie-afdeling in het ziekenhuis waar hij voorlopig blijft. Alleen maar beter. Voor hem."