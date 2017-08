Zwolse Zarawinkel is 'architectonische misser'

'Achter deze gevel huist nu niets meer dan een kale identiteitloze, witte winkeldoos die iedere voeling met de plek mist en overal had kunnen staan waar ketens als Zara dergelijke misdaden begaan', schreef Diks op zijn Facebook-account. 'Zwolle heeft zich (opnieuw) laten inpalmen op economische gronden'.

Lees ook Fashionista's kunnen eindelijk los in Zwolse Zara Lees meer

,,Ik kan de gemeente Zwolle en de Welstandscommissie niet volgen", licht Diks zijn kritiek toe. ,,Het lijkt alsof ze de principes van de Zwolse welstandseisen aan de kant hebben geschoven. Ik begrijp wel dat je ergens concessies moet doen, maar in het geval van Zara vraag ik me af in hoeverre de welstandscommissie hier een waakhondfunctie heeft gehad."

Uniek

De gemeente Zwolle heeft hier ook een rol in, vindt hij. ,,In hoeverre kun je als stad de duimschroeven aandraaien tijdens onderhandelingen? Ook al word je als stad groter, juist dan moet je waken over wat je uniek maakt. Als Zwolle de ambitie heeft om de architectonische lat hoger te leggen, moet je die principes vastleggen. Zwolse bestuurders hadden het welstandsadvies ook naast zich neer kunnen leggen."

Volgens de gemeente Zwolle is 'van meet af aan onderkend dat er in het project twee grote belangen spelen', meldt gemeentewoordvoerder Cathalijne Koppert in een 'ambtelijke reactie': ,,Het economisch belang omdat met de komst van Zara aan de Diezerstraat de beoogde belangrijke economische impuls aan de binnenstad gegeven kan worden en het monumentaal belang dat per definitie aan de orde is bij een wijziging aan het rijksmonument Diezerstraat 80, het Gouvernementsgebouw. De advisering heeft plaatsgehad op dezelfde wijze zoals gebruikelijk is bij dergelijke plannen."

Gesloopt

Diks stoort zich met name aan het interieur van de Zara. ,,Al het authentieke is eruit gesloopt", zegt hij terwijl hij de winkel binnenloopt. ,,Deze ruimte had ook in Barcelona of Amsterdam kunnen zijn. De binnentuin is volledig uit het zicht verdwenen en van de oude contouren van het pand is niets meer over. Terwijl dat één van de uitgangspunten is voor renovatie en nieuwbouw in Zwolle", weet hij vanuit zijn eigen ervaringen met stadsarchitectuur en de eisen van de welstandscommissie.

Wat betreft de binnentuin: ,,Historisch gezien is er geen aanleiding om een verbinding tussen het oude Gouvernementsgebouw en de tuin van het Statenzaalcomplex te maken", aldus Koppert namens de ambtenaren. ,,Ten tijde van de bouw van het Statenzaalcomplex was sprake van een gesloten gevel. De binnentuin is onderdeel van het Statenzaalcomplex en vanuit dit gebouw kan de binnentuin nog altijd beleefd worden. Ook is het historische hoofdvolume van het gouvernementsgebouw in hoofdzaak behouden gebleven."

Façade

In de ogen van Diks is de gevel van het pand nu niets meer dan een façade. ,,Ze hebben in de monumentale gevel gezaagd om de ruiten te kunnen verlagen", wijst de Zwollenaar. ,,Daar kan ik op zich nog wel mee leven. Maar als je naar binnen stapt stuit je al na anderhalve meter op een glazen wand van entreedeuren. Daarna is al het authentieke weggebroken en sta je in een twaalf-in-een-dozijn-ruimte."

Wat betreft het interieur heeft de commissie een andere mening, schrijft ze in het advies: 'De commissie betreurt het zeer dat hierdoor de beleefbaarheid van de overgang van het monumentale pand naar de nieuwbouw verdwijnt'. Omdat het om een 'reversibele ingreep' gaat, die 'het mogelijk maakt om op een later moment deze overgang opnieuw zichtbaar te maken', tilt de commissie er niet zwaar aan. 'Het ingediende plan leidt niet tot een onaanvaardbare aantasting van monumentale waarden en is niet in strijd met redelijke eisen van welstand en het gemeentelijk reclamebeleid'.