Zwolse zielenherder biedt nieuwe plek om op te ademen

Ze liep al langer rond met het idee. Een plek bieden in Zwolle waar mensen in geestelijk opzicht een beetje op kunnen ademen. Want die behoefte aan zingeving is er, merkt ze. Ze haalt haar inspiratie uit de bijbel. Uiteraard, want da's het handboek van predikant Mariska van Beusichem (50). Maar ze wil ook putten uit psychologie, filosofie en andere religies. Want er is veel overlap in alle verhalen. Vooral als je een beetje open staat voor spiritualiteit. Ze kan 't iedereen aanraden. Zet je oogkleppen af en je voelsprieten uit. Dan kan er iets gebeuren.